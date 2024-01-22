"Северсталь" назвала некомпетентными претензии к металлургам из-за роста цен на жилье

Цена недвижимости на рынке растет в два раза быстрее, чем цена на металл, рассказал директор компании по связям с госорганами Андрей Леонов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Корреляции между ценами на металл и стоимостью жилья нет. Цена недвижимости на рынке растет в два раза быстрее, чем цена на металл, поэтому претензии к металлургам из-за роста цены на недвижимость некомпетентны, сообщил журналистам директор "Северстали" по связям с госорганами, вице-президент ассоциации "Русская сталь" Андрей Леонов.

"Рост цен на недвижимость системно опережает изменение цен на металлопрокат. Так, цена металла с 2021 года упала от 6% до 16%, а при этом стоимость 1 кв. м в Москве выросла на 29%, а в среднем по России на 48%. На более длинном горизонте с 2019 года наблюдается та же тенденция: цена недвижимости растет в два раза быстрее, чем цена на металл", - сказал он. Леонов отметил, что в связи с этим все претензии к металлургам относительно роста цен на недвижимость некомпетентны.

"Мы всегда были и остаемся привержены принципам рыночной экономики и им четко следуем, потому выпады со стороны некоторых потребителей, которые пытаются переложить на нас свою головную боль, а также обвинения в каких-либо злоупотреблениях и ценовых сговорах, безосновательны и даже опасны как прецедент, который ставит под угрозу функционирование рыночных механизмов", - добавил он.

Леонов отметил, что цена на сталь достаточно волатильна и зависит от некоторых факторов, включая цены на сырье, логистические затраты, баланс спроса и предложения на рынке. "Никакой корреляции между ценами на металл и стоимостью жилья нет (что логично, с учетом того, что себестоимость металлопроката в себестоимости недвижимости не превышает 6%), и это год от года показывают статистические данные", - уточнил он.

По словам Леонова, металлурги ответственно относятся к реализации важнейших государственных инфраструктурных и социальных строек, тесно сотрудничают с Минстроем.

"Действует особое ценообразование на продукцию для нужд госстроек, что позволяет исключить ценовую волатильность для них", - добавил топ-менеджер "Северстали".

Ранее Арбитражный суд Москвы признал законными решение, предписание и штраф ФАС в отношении "Северстали" по делу о завышении цен в 2021 году на горячекатаный прокат в размере 8,7 млрд рублей. В 2022 году ФАС признала "Северсталь", НЛМК и ММК нарушившими антимонопольное законодательство. Компаниям были выданы предписания прекратить злоупотреблять доминирующим положением и совершить действия, направленные на обеспечение конкуренции. Металлурги не согласились с выводами ведомства, заявив о соответствии своего ценообразования требованиям антимонопольного законодательства.