Число ипотечных сделок на рынке новостроек Москвы в 2023 году увеличилось на 48%

За 12 месяцев прошлого года в городе зарегистрировали 97 480 договоров долевого участия в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Более 97 тыс. ипотечных сделок на первичном рынке жилой и нежилой недвижимости Москвы зарегистрировано в 2023 году, что на 48% больше в сравнении с 2022 годом. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.

"За 12 месяцев прошлого года зарегистрировано 97 480 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитных средств. К аналогичному периоду прошлого года (65 787 ДДУ) число регистраций ипотечных договоров на первичном рынке увеличилось на 48%", - говорится в сообщении.

В частности, в декабре на столичном рынке новостроек зарегистрировано 11,6 тыс. сделок с ипотекой, что на 20% выше, чем в ноябре. К декабрю 2022 года (7,5 тыс.) показатель увеличился на 56%.

В течение 2023 года ипотечные сделки, как правило, составляли более половины от общего числа договоров долевого участия, прокомментировал руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов. "При этом декабрьский показатель по количеству ДДУ с привлечением кредитных средств остался довольно высоким даже на фоне изменений параметров льготных ипотечных программ в середине месяца", - приводит его слова пресс-служба.