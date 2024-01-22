В ДНР заявили о работе над решением проблемы нехватки жилья в регионе

По словам главы региона Дениса Пушилина, выделяются участки в разных населенных пунктах под застройку частных домов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Дефицит жилья наблюдается в Донецкой Народной Республике, власти принимают меры для решения проблемы. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

"Люди возвращаются, люди перемещаются на территории республики, несмотря на боевые действия. Много разрушенного жилья. Нехватка [жилья] сейчас чувствуется, предпринимается ряд мер, чтобы была возможность компенсировать это", - сказал он.

По словам Пушилина, выделяются участки в разных населенных пунктах под застройку частных домов. "Они позволят преобразить нашу республику и закрыть тот дефицит, который сейчас образовался в плане жилья", - добавил глава региона.