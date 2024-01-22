В России в течение пяти лет построят около 150 млн кв. м жилья в рамках КРТ

К настоящему моменту на строительство в рамках КРТ выданы разрешения приблизительно на 5 млн кв. м, сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Строительство около 150 млн кв. м жилья запланировано в рамках проектов комплексного развития территории (КРТ) в РФ. Об этом в интервью ТАСС в рамках Дня строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на международной выставке-форуме "Россия" сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

"На сегодняшний день мы подобрали градостроительный потенциал и подписали меморандумы с регионами - на 150 млн кв. м жилья именно по инструменту КРТ. Каждый регион выбрал территории, способы реализации. Зачастую это региональные операторы", - сказал он.

Этот объем будет реализован в течение пяти лет, пояснил Ломакин, потому что зачастую территории под комплексное развитие обременены ветхими домами или другими факторами.

К настоящему моменту на строительство в рамках КРТ выданы разрешения приблизительно на 5 млн кв. м. Эти квартиры будут возведены в течение одного-двух лет.

Среди регионов, активно работающих с проектами КРТ, замминистра перечислил Москву, Московскую область, Краснодарский и Красноярский края и Татарстан. "Есть регионы, которые до конца не осознали свой градостроительный потенциал и потенциал развития", - отметил он.