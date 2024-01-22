Юрлица гостиниц сети "Азимут" и отеля "Метрополь" перешли в управление Росимущества

Эти юридические лица ранее контролировались бизнесменом Александром Клячиным

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Юридические лица крупнейшей российской гостиничной сети "Азимут", пятизвездочного отеля "Метрополь" у Московского Кремля и проекта туристического кластера на курорте "Шерегеш" перешли в управление дочерней компании Росимущества - АО "Управляющая компания". Это следует из данных базы СПАРК.

Ранее эти юридические лица контролировались бизнесменом Александром Клячиным. В конце декабря 2023 года ТАСС сообщал, что Замоскворецкий районный суд Москвы передал в доход государства несколько активов бизнесмена в столичной недвижимости, не затронув его гостиничного направления: деловой квартал "Даниловская мануфактура" и бизнес-центры "Вернадский" и "Авиатор". Это было сделано в рамках дела о мошенничестве по иску Генпрокуратуры к бизнесмену Алексею Хотину, в котором Клячин был признан соответчиком.

Так, по данным системы, в подчинение АО "Управляющая компания" 20 января 2024 года перешла АО "Юнити Холдинг", объединявшая сеть существующих и проектируемых гостиниц Azimut Hotels, "Корпорацию развития курортной зоны Шерегеш", МКАО "Охотный ряд" (отель "Метрополь") и Gleden Invest, в портфель которой входит офисная и жилая недвижимость, торговые и складские помещения.

Несмотря на переход юрлиц к Росимуществу, сами активы остались под управлением Клячина, следует из слов представителя бизнесмена. "По решению суда объекты гостиничного бизнеса, принадлежащие Александру Клячину, остаются у бизнесмена. В их числе - сеть отелей под брендом Azimut, пятизвездочные активы, включая отель "Метрополь", сеть санаториев, развивавшихся ранее под брендом "РЖД-Здоровье", а также Корпорация развития курортной зоны "Шерегеш", - сказал он ТАСС.

История вопроса

Иск заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева к бизнесменам Александру Клячину и Алексею Хотину и АО "Русь-ойл" на 192 млрд рублей был принят к рассмотрению в конце апреля 2023 года, согласно данным сайта Мосгорсуда. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Генпрокуратура вменяет уклонение от уплаты НДПИ и НДС структурами "Русь-ойл". Акции компании обратили в пользу государства, а сумму ущерба предполагается взыскать с обоих бизнесменов как бенефициаров нефтяной компании. В октябре Генпрокуратура отказалась от части исковых требований, снизив сумму задолженности.

Представитель Клячина в разговоре с ТАСС отмечал, что Клячин никогда не являлся бенефициаром компаний группы "Русь-ойл" или Exillon Energy и не является им сейчас.