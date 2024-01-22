На севере Москвы построят бизнес-центр с "парусами"

Общая площадь здания составит около 73 тыс. кв. м

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Бизнес-центр, состоящий из двух корпусов, визуально напоминающих два паруса, построят в районе Беговой на севере столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Офисное здание общей площадью около 73 тыс. кв. м будет состоять из двух корпусов высотой 12 и 15 этажей, объединенных одноэтажным стилобатом, входной группой и центральным вестибюлем. Они будут похожи на два паруса, развернутых по ветру", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что на подземных этажах разместят паркинг, технические помещения и выставочную зону, на первом этаже - кафе и конференц-зал на 400 посадочных мест. На втором этаже одного из корпусов предусмотрена столовая для сотрудников. Все остальные этажи займут офисы в свободной планировке. Офисное здание будет построено по адресу: 1-я ул. Ямского Поля, вл. 17.

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, цветовое решение объекта гармонично вписывается в окружающую застройку, создавая яркий образ. "Фасады будут решены сплошным остеклением и вертикальными ламелями по периметру. Два корпуса представлены скульптурными объемами и строгой фасадной сеткой с панорамным остеклением на всю высоту", - добавил Кузнецов.

Вход в здание осуществляется с уровня благоустройства. В рамках ландшафтного проекта планируется высадить деревья и кустарники.