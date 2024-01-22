В Новой Москве появится общественно-деловой комплекс площадью почти 30 тыс. кв. м

В комплексе разместятся офисные пространства, подземный паркинг и объекты коммерческой инфраструктуры

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Общественно-деловой комплекс площадью почти 30 тыс. кв. м будет построен в поселении Сосенское в Новой Москве в рамках программы стимулирования создания рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"Вторая очередь бизнес-квартала будет построена по городской программе стимулирования создания мест приложения труда. Площадь многофункционального общественно-делового комплекса составит почти 30 тыс. кв. м. В нем разместятся офисные пространства и объекты коммерческой инфраструктуры, на базе которых будет создано более 3 тыс. рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что в общественно-деловом комплексе разместятся офисные пространства, подземный паркинг и объекты коммерческой инфраструктуры: мини-маркет, точки общественного питания, аптека, книжный магазин. Пространство вокруг здания функционально продолжит торговую галерею первой очереди проекта: там появятся сухой фонтан, арт-объекты, зона с качелями и беседки для работы на свежем воздухе.

"Продолжается поэтапная реализация крупного объекта деловой инфраструктуры на территории ТиНАО. Мосгосстройнадзор выдал застройщику всю необходимую разрешительную документацию для начала работ на выделенном участке. Каждый этап строительства здания переменной этажности пройдет под надзором инспекторов ведомства, в том числе будут проводиться выездные проверки по утвержденной программе", - добавил министр правительства Москвы, начальник Главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.