Девелопер "А101" создаст в Новой Москве еще 3 тыс. рабочих мест

Они появятся в бизнес-квартале "Прокшино" рядом с одноименной станцией метро Сокольнической линии в Новой Москве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "А101" создаст 3 тыс. рабочих мест в рамках второй очереди бизнес-квартала "Прокшино" рядом с одноименной станцией метро Сокольнической линии в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-служба девелопера.

"В рамках второй очереди на территории Новомосковского округа Москвы будет создано порядка 3 тыс. новых рабочих мест. Строительство объекта уже началось", - рассказали в пресс-службе.

Вторая очередь бизнес-квартала представляет собой энергоэффективное здание с общей площадью 42,3 тыс. кв. м. Здесь разместятся офисные пространства класса А, объекты коммерческой инфраструктуры (мини-маркет, точки общественного питания, физкультурно-оздоровительный центр и др.), а также подземный паркинг. Согласно проекту, пространство вокруг здания представляет собой часть городского променада, который станет местом для встреч, досуга и развлечений.

Бизнес-квартал "Прокшино" - новый современный деловой центр Москвы. В рамках проекта будет построено пять офисных зданий суммарной площадью более 177 тыс. кв. м, создано более 16 тыс. рабочих мест. В настоящее время завершается строительство первой очереди проекта. Это многофункциональное 13-этажное здание с крытым прямым переходом из метро.

ГК "А101" - один из крупнейших девелоперов, входит в перечень системообразующих предприятий России. Портфель текущих проектов группы составляет порядка 2,1 млн кв. м в рамках проектов комплексного развития территорий в Москве и Ленинградской области. В 2022 году девелопер ввел в эксплуатацию более 827 тыс. кв. м недвижимости, что почти в два раза превышает показатели 2021 года.