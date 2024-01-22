Росреестр зарегистрировал более 80 тыс. кредитов по программе "Дальневосточная ипотека"

Среди сделок, заключенных в рамках программы, 32,3 тыс. договоров участия в долевом строительстве

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Росреестр зарегистрировал более 80 тыс. ипотечных кредитов за четыре года действия программы "Дальневосточная ипотека", сообщила пресс-служба ведомства.

"Росреестр с начала действия программы "Дальневосточная ипотека" (с декабря 2019 года), по данным на 1 января 2024 года, зарегистрировал ипотеки в отношении 80 881 объекта недвижимости", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, среди сделок, заключенных в рамках программы, 32,3 тыс. договоров участия в долевом строительстве, 35,2 тыс. договоров купли-продажи и 7,7 тыс. договоров уступки прав требования по ДДУ.

По мнению руководителя Росреестра Олега Скуфинского, за три с лишним года программа показала популярность у жителей Дальневосточного федерального округа, стала эффективным инструментом развития строительного сектора, освоения новых территорий. "Росреестр помогает гражданам в оформлении "Дальневосточной ипотеки", сопровождает каждую сделку, сокращает сроки регистрации в интересах жителей Дальнего Востока. В настоящее время регистрация составляет до одного дня", - приводит пресс-служба его цитату.

Лидерами по числу сделок по программе "Дальневосточная ипотека" стали республика Саха (Якутия) и Приморский край. В них приняты решения в отношении 20,1 тыс. и 17,1 тыс. объектов. На третьем месте республика Бурятия (12,1 тыс.), на четвертом - Хабаровский край (10,5 тыс.), на пятом - Амурская область (7,1 тыс.), на шестом - Забайкальский край (5,3 тыс.). Завершают список Сахалинская область (4,3 тыс.), Магаданская область и Чукотский АО (2,6 тыс.), Камчатский край (1,1 тыс.) и Еврейская автономная область (345).

Также в декабре 2023 года вступило в силу постановление правительства РФ, которое распространило действие программы "Дальневосточная ипотека" на сухопутные территории Арктической зоны Российской Федерации. В рамках программы, получившей название "Дальневосточная и арктическая ипотека", жителям Арктической зоны России стали доступны льготные ипотечные кредиты под 2% годовых на строительство или покупку жилья.