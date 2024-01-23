Во Владивостоке молодым семьям выделили 151 млн рублей на приобретение жилья в 2024 году

Это на 28 млн больше, чем в 2023 году

ВЛАДИВОСТОК, 23 января. /ТАСС/. Власти Владивостока выделили 151 млн рублей на предоставление выплат для приобретения жилья молодым семьям в 2024 году. Это на 28 млн больше, чем было выделено в 2023 году, сообщили в пресс-службе администрации краевого центра.

"В 2024 году планируется предоставить выплаты 43 семьям, 18 из которых - многодетные. Размер социальной выплаты на семью из трех человек составляет 2 миллиона 861 тыс. 535 рублей", - приводит пресс-служба сообщение управления по учету и распределению жилой площади.

В мэрии уточнили, что из всей озвученной суммы 33 млн 168 тыс. - средства муниципального бюджета, 67 млн 821 тыс. - краевого, а еще 50 млн 34 тыс. - федерального.

Отмечается также, что в 2023 году на реализацию подпрограммы было выделено 123 млн 701,95 тыс. рублей. Это на 28 млн рублей меньше, чем в 2024 году. Благодаря этому удалось предоставить выплату 44 семьям.

Выплаты предоставляются в рамках действующей подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в городе Владивостоке на 2019-2025 годы". Участниками подпрограммы могут стать семьи, где оба супруга (либо один родитель в неполной семье) - не старше 35 лет. По инициативе президента России Владимира Путина 2024 год объявлен в стране Годом семьи.