В Москве в рамках КРТ построят более 1,8 млн кв. м недвижимости по программе реновации

Также планируется построить школы, детские сады, офисные центры, спортивные, производственные и другие объекты

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Правительство Москвы в 2023 году приняло решения о реализации 22 проектов комплексного развития территорий (КРТ), где планируется построить в том числе свыше 1,8 млн кв. м жилья по программе реновации, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках 22 проектов комплексного развития территорий общей площадью более 295,5 га наряду с промышленными, общественно-деловыми и социальными объектами планируется строительство жилья для целей программы реновации общей площадью свыше 1,8 млн кв. м", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что 22 проекта комплексного развития, в которых предусмотрено также создание жилых кварталов по программе реновации, были утверждены в 2023 году. Проекты находятся на разных стадиях реализации. Как отметили в пресс-службе, за счет комплексного развития территорий в районах Москвы одновременно с жильем возводится необходимая инфраструктура.

"В рамках 22 проектов КРТ, утвержденных в 2023 году, планируется построить не только жилые дома по программе реновации, но и школы, детские сады, офисные центры, спортивные, производственные и другие объекты. Благодаря редевелопменту площадок будет создано более 40,4 тыс. рабочих мест. Москвичи получат обновленные городские кварталы со сбалансированной застройкой. Всего по программе комплексного развития территорий в столице планируется реализовать 228 проектов", - пояснил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин добавил, что вовлекаемые в программу реновации территории КРТ расположены в 22 районах. "Площадь возводимого жилья позволит обеспечить комфортным жильем ориентировочно 40 тыс. человек", - резюмировал он.

Москва является одним из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства. "Только за последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" национального проекта "Жилье и городская среда" объем строительства ввода жилья в Москве вырос в два раза - с 3 млн кв. м до 5-7 млн кв. м в год. По итогам прошлого года было возведено порядка 6,9 млн кв. м жилых площадей", - заключили в мэрии.