В Сокольниках появится ЖК с игровой площадкой и спортивными зонами

Также в жилом комплексе предусмотрено размещение детского сада

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Три жилых секции с фигурными фасадами и многофункциональным благоустройством планируется построить на востоке столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

"В районе Сокольники планируется возвести три жилых секции площадью 78,5 тыс. кв. м с подземным паркингом. Помимо жилья, в состав проекта войдет торгово-инфраструктурный блок. Он будет представлен как помещениями на первых этажах, так и отдельными торговыми пространствами", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что на прилегающей территории планируется разместить плейхаб, спортивную зону и прогулочные маршруты. "Также в жилом комплексе предусмотрено размещение детского сада. В настоящее время застройщик прорабатывает документацию для получения свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения", - добавил заммэра.

Как пояснил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, основу архитектурной композиции жилого комплекса, которую разрабатывает российское бюро, составит контраст трех разных по высоте зданий с увеличенной площадью остекления и динамичными фасадами. В качестве главного материала в отделке фасадов будет использоваться объемная бетонная плитка, меняющая свое направление по мере покрытия объема зданий. Тактильная фактура плитки на фасадах будет чередоваться с легкостью алюминиевых ламелей, которые придадут воздушность архитектуре и создадут единый гармоничный образ объекта.

"Концепция олицетворяет сочетание двух ландшафтов: вертикального и горизонтального. Горизонтальный - более открытый, приглашающий во внутреннюю территорию. Вертикальный - три разновысотных вертикальных объема, каждый из которых рассказывает собственную историю. Объемы обладают слоистой структурой, где каждый слой в зависимости от своей высоты от земли имеет собственный дизайн", - заключил Кузнецов.

Жилой комплекс предполагается разместить в районе Сокольники по адресу: ул. Гастелло, з/у 32 (ВАО).