Путин высказался за продление программы льготной семейной ипотеки

По словам президента, власти точно ее продлят

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России важно продление льготной семейной ипотеки под 6% и власти точно ее продлят.

"Здесь важно, чтобы эта программа была как минимум продолжена - продолжена льготная семейная ипотека под 6%. И вот это мы точно сделаем", - указал он на встрече с победителями всероссийских семейных конкурсов.

Говоря о возможности расширения льготной ипотеки на вторичное жилье глава государства отметил, что "вопрос не в деньгах", а в прозрачности операции. "Одно дело, когда вы покупаете новое жилье, и там все понятно. Вот семья, вот ипотека, вот жилье", - пояснил он.

При этом, по словам главы государства, при совершении сделок между человеком и человеком нужно иметь в виду возможность злоупотребления. Однако глава государства обратил внимание на то, что над этим предложением "надо подумать".

Один из участников встречи также обратил внимание на то, что в их городе "не строится новое жилье". Президент сказал, что понимает, и этот вопрос близко связан "со всей проблемой". "Но на таких территориях, как ТОР, - территории опережающего развития, - могли бы и построить [жилье]. И над этим нужно подумать. Спасибо, что обратили на это внимание", - добавил глава государства.

По его словам, государство подумает "в целом над ситуацией", так как ранее были приняты определенные решения по рынку вторичного жилья на Дальнем Востоке, и надо посмотреть "как это будет там работать". Путин также предложил план, как можно решить поднятую на встрече проблему: во-первых, необходимо продлить программу льготной ипотеки, во-вторых, посмотреть, что делать с новостройками в маленьких городах и, в-третьих, "посмотреть, возможно ли расширить и как расширить программу, которая вводится по Дальнему Востоку".