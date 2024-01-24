Строительство первого новосибирского небоскреба планируют начать в 2025 году

Стоимость его возведения весной 2023 года оценивалась в 3,5 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 24 января. /ТАСС/. Застройщик планирует приступить к возведению первого в Новосибирске небоскреба высотой в 60 этажей в 2025 году. Об этом сообщил ТАСС министр строительства региона Алексей Колмаков.

"Безусловно, возможным прорывом в следующем году может стать [начало] строительства небоскреба", - сказал Колмаков.

Он уточнил, что сейчас застройщик готовит проект небоскреба около станции метро "Октябрьская". Идеей заинтересовались еще несколько крупных игроков рынка, они также начали подготовку проекта небоскребов в других районах города.

Сейчас максимальная высота зданий в городе составляет 35-37 этажей. В настоящее время власти региона согласовывают с Росавиацией приаэродромную зону аэропорта Толмачево, чтобы начать строительство.

Как ранее отмечал министр, небоскреб будет использоваться как жилой дом. Его строительство весной 2023 года оценивалось в 3,5 млрд рублей.