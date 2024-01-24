Крымский РНКБ за год увеличил объем выдач ипотечных кредитов на ИЖС на 20%

По итогам 2023 года банк выдал кредитов на общую сумму 637 млн рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Системообразующий банк Крыма - РНКБ, входящий в группу ВТБ, в 2023 году увеличил объем выдач ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на 20%, до 637 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

"По итогам 2023 года банк выдал ипотечные кредиты на ИЖС на общую сумму 637 млн рублей. По сравнению с 2022 годом объем выданных кредитов на ИЖС вырос на 20%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средний чек ипотеки на ИЖС в Крыму составляет 4,6 млн рублей, при этом средняя стоимость строящегося объекта - 5,5 млн рублей. Чаще всего заемщики оформляют кредиты на строительство дома в Симферопольском районе площадью до 100 кв. м.

Около 97% кредитов на ИЖС в 2023 году РНКБ выдал в рамках государственных программ льготного кредитования по сниженным процентным ставкам. Более трети таких кредитов оформлялись по госпрограмме "Семейная ипотека". Также около 20% кредитов на ИЖС выдаются с использованием материнского капитала.

"Сегмент строительства загородной недвижимости сохраняет стабильно высокий спрос, и особенно востребованы кредиты по льготным процентным ставкам в рамках госпрограмм. Всего за 2,5 года со старта пилотного проекта по кредитованию ИЖС наш банк выдал более 1,3 млрд рублей таких кредитов, и мы рассчитываем, что до конца этого года общий объем выдач по этой программе превысит 2 млрд рублей", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления РНКБ Николая Билана.

Банк РНКБ - системообразующий банк Республики Крым, входящий в группу ВТБ, один из крупнейших региональных банков Южного федерального округа. РНКБ входит в топ-20 банков России по объемам ежемесячных выдач ипотечных кредитов.