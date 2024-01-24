Маломобильные москвичи получили 138 специализированных квартир по реновации в 2023 году

Больше всего таких квартир предоставили в Юго-Восточном, Восточном и Юго-Западном округах

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Почти 140 специально оборудованных квартир предоставили маломобильным гражданам в рамках программы реновации в Москве по итогам 2023 года, сообщила пресс-служба департамента городского имущества столицы.

"В 2023 году город передал маломобильным гражданам 138 специализированных квартир в 60 новостройках, которые расположены в 10 административных округах. В них предусмотрены большие холлы, расширены дверные проемы, специально оснащен санитарный блок. Кроме того, часть электрического оборудования расположена ниже, чем обычно, чтобы граждане имели к нему беспрепятственный доступ", - привели в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества столицы Максима Гамана.

В пресс-службе пояснили, что специально оборудованные квартиры по реновации предоставляют людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. При этом учитываются индивидуальные программы реабилитации и абилитации таких горожан. Новые дома в Москве возводят по принципу безбарьерной среды: они не имеют перепадов высоты от входа в подъезд до лифта, при необходимости в них установлены подъемные платформы.

Больше всего специализированных квартир предоставили маломобильным москвичам в Юго-Восточном, Восточном и Юго-Западном округах. Планировочные решения в них позволяют маломобильным людям самостоятельно передвигаться, разворачиваться на коляске в коридоре и санитарном блоке, ухаживать за собой.

В материале отмечается, что с начала реализации программы реновации из 277 переданных под заселение домов в 147 новостройках имеются квартиры для маломобильных граждан. Чаще всего они находятся на нижних этажах жилых зданий.