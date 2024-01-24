ДОМ.РФ: продление семейной ипотеки позволит сохранить половину выдачи льготных кредитов

Эта программа стала самой крупной по объемам выдачи льготных жилищных кредитов по итогам 2023 года в России

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Семейная ипотека стала самой крупной по объемам выдачи программой льготных жилищных кредитов по итогам 2023 года в России. Ее продление после 1 июля 2024 года позволит сохранить как минимум половину совокупной выдачи ипотеки по программам с господдержкой в 2024 году, заявил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"Ипотеки, по нашим оценкам, было выдано порядка 2 млн кредитов примерно на 7,8-8 трлн рублей. Примерно 930 тыс. кредитов было выдано по льготным программам, по которым мы являемся оператором. Самая популярная программа была - семейная ипотека. <…> То, что программа семейной ипотеки [будет] продлена, говорит о том, что как минимум половина льготной выдачи сохранится", - сказал он в ходе конференции "Девелопмент новой волны" издательского дома "Коммерсантъ".

Гольдберг отметил, что пока параметры продления - условия и срок - ДОМ.РФ не известны. Однако этот шаг позволит поддержать и стимулировать спрос на рынке.

23 января в ходе встречи с победителями всероссийских семейных конкурсов президент РФ Владимир Путин заявил, что для России важно продление льготной семейной ипотеки по кредитной ставке 6% и власти точно ее продлят.

В России действуют несколько федеральных ипотечных госпрограмм: льготная ипотека на новостройки под 8%, семейная ипотека под 6%, ипотека для IT-специалистов под 5%, сельская ипотека под 3%, дальневосточная ипотека под 2%, льготная ипотека для жителей новых регионов под 2%. Кроме того, в некоторых субъектах РФ действуют региональные программы улучшения жилищных условий. Срок действия программ льготной ипотеки и семейной ипотеки завершается 1 июля 2024 года.