ДОМ.РФ сообщил, что стоимость жилья в новостройках не снизится в 2024 году

Руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг ожидает падение спроса на ипотеку в 2024 году

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Цена жилой недвижимости в новостройках РФ в 2024 году не будет снижаться, несмотря на ожидаемое падение спроса на ипотеку в начавшемся году. В таким прогнозом выступил руководитель аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

"Спрос (на ипотеку - прим. ТАСС) будет падать, потому что ставка (ЦБ РФ - прим. ТАСС) высокая. Ипотеки будет выдано меньше, чем в прошлом году. <…> Я думаю, что каких-то серьезных изменений по цене в текущем году на первичном рынке мы не увидим. Скорее цены будут стоять на месте. Что касается вторичного рынка - там, да. Там возможно снижение цены в пределах 5-10% максимум по каким-то регионам", - сказал он, выступая на конференции "Девелопмент новой волны" издательского дома "КоммерсантЪ".

Гольдберг пояснил свою мысль: в результате ажиотажного спроса 2023 года 55% от жилой недвижимости, которую планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году, уже продано. И готовность этих объектов достигает 65-70% - на этой стадии девелоперы меньше нуждаются в продажах, чем в начале строительства. "Застройщикам удалось создать запас по продажам", и теперь у них "есть возможность ждать" в плане цены реализации, добавил он.

Стоимость 1 кв. м жилой недвижимости в новостройках РФ в заявленных девелоперами декларациях, по данным ДОМ.РФ на 24 января, составляет почти 163 тыс. рублей за 1 м кв. В январе 2023 года средняя цена "квадрата" в новостройке в декларациях составляла 146,3 тыс. рублей. По материалам института развития, сейчас в стадии строительства находится 104,7 млн кв. м жилья. Из них 38,45 млн кв. м должно быть введено в эксплуатацию в 2024 году.