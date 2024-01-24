Минфин сообщил, что контролирует ситуацию с введением банками комиссий для застройщиков

В ведомстве также отметили, что массовые льготные программы должны быть трансформированы в более адресные для повышения их эффективности и помощи именно тем слоям населения, которым необходима поддержка

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Министерство финансов России держит на контроле ситуацию, связанную с введением банками комиссий для застройщиков. Об этом сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков.

"Минфин России держит на контроле ситуацию, связанную с введением банками комиссии для застройщиков. Также мы внимательно следим за тем, как развивается рынок льготного кредитования в целом. Граждане должны иметь возможность улучшать свои жилищные условия. Исходя из этого будут приниматься соответствующие меры", - сказал он.

Чебесков также отметил, что массовые льготные программы должны быть трансформированы в более адресные для повышения их эффективности и помощи именно тем слоям населения, которым необходима поддержка.

Ранее несколько крупных банков начали выдавать льготную ипотеку только клиентам, покупающим жилье у застройщиков-партнеров. Кроме того, в отношении аккредитованных застройщиков вводятся комиссии.

Комиссии представляют собой денежное возмещение застройщика банку за выдачу льготного кредита покупателю на основании подписанного договора о субсидировании. Прежде за стандартную ставку льготных программ застройщики не платили. Опрошенные ТАСС девелоперы и эксперты в сфере недвижимости подсчитали, что эти затраты на выдачу ипотеки могут увеличить стоимость квадратного метра до 10% от суммы льготного кредита. Также они высказали мнение, что большая часть крупных банков России в ближайшие недели может ввести схему комиссий по льготной ипотеке для застройщиков.

Ранее Банк России заявил о формировании возможных системных рисков на фоне выдачи банками льготных кредитов на приобретение жилья только у тех застройщиков, которые выплачивают комиссию. Регулятор отметил, что такая практика снижает прозрачность, ослабляет конкуренцию и повышает сегментированность рынков ипотечного кредитования и проектного финансирования, что несет риски для ипотечных заемщиков.