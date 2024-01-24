ГК "Самолет" построит "Дальневосточный квартал" в Чите

Инвестиции в реализацию проекта составят 27,2 млрд рублей

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Компания "СЗ "Проект-С-47" (входит в структуру группу компаний "Самолет") построит "Дальневосточный квартал" в Чите. Об этом сообщили в пресс-службе Минвостокразвития. Соответствующее соглашение подписали на выставке-форуме "Россия" в рамках Дня Дальнего Востока и Арктики.

"Подписание соглашения - логичное продолжение нашей региональной экспансии в Дальневосточном федеральном округе. Это уже четвертый наш проект на территории макрорегиона, после двух во Владивостоке и одного на Сахалине. Большое преимущество "Самолета" - опыт в реализации комплексных проектов в наших "домашних" регионах, что позволяет масштабировать экспертизу на другие регионы и эффективно работать как с качественным и современным жильем, так и с обеспечением социальной, инженерной, транспортной инфраструктурой, благоустройством новых кварталов", - цитирует пресс-служба управляющего партнера и гендиректора "Самолет Страна" Александра Прыгункова.

Инвестиции в проект "Дальневосточного квартала" в Чите составят 27,2 млрд рублей. Под комплексную жилую застройку в Чите выделены более 36,7 га, планируется поэтапно возвести 238 тыс. кв. м жилья до 2033 года. Около 44 тыс. кв. м от общей площади квартир застройщик предоставит к выкупу для социальных нужд. Ввод в эксплуатацию первой очереди строительства в объеме не менее 27 тыс. кв. м планируется не позднее декабря 2026 года.

"Реализация программы "дальневосточных кварталов" - жилых комплексов по современным стандартам - нацелена, прежде всего, на создание комфортных условий и повышение уровня жизни дальневосточников. За 10 лет планируем построить 1,8 млн кв. м жилья в семи регионах, при этом 1,2 млн кв. м жилья для социальных нужд. В общей сложности это почти 40 тыс. квартир, где смогут жить около 70 тыс. человек", - цитирует пресс-служба главу Минвостокразвития Алексея Чекункова.

О программе

Программа "Дальневосточный квартал" разработана в 2021 году для поддержки проектов масштабной застройки в городах на Дальнем Востоке. В частности, она нацелена на создание нового уровня благоприятной городской среды и формирование условий для обеспечения жителей новым жильем по справедливой цене.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.