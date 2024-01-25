ВТБ назвал средний размер ипотечного кредита у студентов

По данным банка, он составляет 4,8 млн рублей

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Средний размер ипотечного кредита, оформленного студентами вузов, составляет 4,8 млн рублей. При этом на сберегательных и инвестиционных счетах у студентов лежит в среднем более 100 тыс. рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ, проанализировав своих клиентов.

"Для оплаты каждый второй из них использует платежный стикер. На сберегательных счетах они в среднем хранят 118 тыс. рублей, на инвестиционных - 108 тыс. (рублей). Растет и кредитная активность студентов - средний чек ипотечного кредита у них составляет 4,8 млн рублей, автокредитов - 1 млн (рублей)", - рассказали в пресс-службе.

При этом на долю студентов в структуре выдач ВТБ по итогам 2023 года пришлось 4% от общего количества заемщиков, оформивших ипотеку и кредиты наличными, и около 8% - автокредиты.

Каждый второй студент пользуется дебетовой картой или платежным стикером, 10% - pay-сервисам, большинство предпочитают платежную систему Mir Pay. Кроме того, как показала статистика ВТБ, на траты в супермаркетах приходится 53% всех транзакций с карт студентов. Рестораны и кафе посещает лишь каждый шестой студент (15,4% от общего объема платежей). В этой категории лидерами стали университетские столовые, сеть фастфудов, причем столовые существенно опережают сетевые рестораны. Еще 10% в студенческом бюджете занимают расходы на транспорт, на развлечения приходится лишь 8%.

Сегодня в ВТБ обслуживаются около 2 млн клиентов в возрасте от 18 до 23 лет. Более 300 тыс. студентов открыли в ВТБ вклады и/или накопительные счета. Средняя сумма сбережений по итогам 2023 года составила 118 тыс. рублей, увеличившись на 10 тыс. рублей в сравнении с 2022 годом.