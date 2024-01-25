В ДОМ.РФ назвали будущие параметры стандарта "зеленого" строительства для ЕАЭС

Директор по устойчивому развитию компании Марина Слуцкая отметила, что ими станут энергоэффективность, доступность инфраструктуры и использование местных и экологичных материалов

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Институт развития ДОМ.РФ планирует включить в межгосударственный стандарт "зеленого" строительства, над которым сейчас работает, энергоэффективность, доступность инфраструктуры и использование местных и экологичных материалов. Об этом журналистам сообщила директор по устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая.

"Энергоэффективность, доступность инфраструктуры, использование экологичных и местных материалов, потому что это существенно сокращает углеродный след, доступность для всех категорий граждан, в том числе маломобильных", - ответила она на вопрос, какие параметры лягут в основу документа.

Слуцкая предположила, что работа над межгосударственным стандартом может занять три года.

"Проект мы, скорее всего, разместим для обсуждения в мае 2024 года. Но поскольку стандарт межгосударственный, там еще более длительная процедура. <...> Предложения мы представим, но пока их будут обсуждать все страны - члены ЕАЭС, пройдет время", - пояснила она.

Эксперт отметила, что новый стандарт будет близок к документу, действующему в России, но будет более упрощенным, чтобы это была "доступная и повсеместная история" для разных стран.

Национальный стандарт "зеленого" строительства многоквартирных домов действует в РФ с ноября 2022 года. ДОМ.РФ разрабатывает аналогичный стандарт для индивидуальных жилых домов и планирует создать в 2024 году "зеленый" стандарт капитального ремонта.