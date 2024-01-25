Хуснуллин сообщил, что Фонд развития территорий помог 95,2 тыс. обманутых дольщиков

По словам вице-премьера, к настоящему моменту все решения по проблемным домам Фонда развития территорий приняты

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. 95,2 тыс. обманутых дольщиков с 2019 года получили помощь Фонда развития территорий, из них 25,5 тыс. в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в своем в Telegram-канале.

"С 2019 года большая часть долгостроев была передана фонду. Он принимал решение либо достроить дом и передать квартиры гражданам, либо выплатить компенсации. Так удалось помочь 95 200 обманутых дольщиков, включая 25 500 в ушедшем году", - написал он.

По словам Хуснуллина, к настоящему моменту все решения по проблемным домам Фонда развития территорий приняты. Сейчас достраиваются те, в которых дольщики получат квартиры, также продолжаются выплаты компенсаций, уточнил он.

Вице-премьер напомнил, что другая часть проблемных домов (порядка 13,8 тыс. граждан) остается на контроле регионов. "По каждому дому есть дорожная карта. Прошу руководителей регионов держать этот вопрос на особом контроле", - добавил он.