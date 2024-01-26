На востоке Москвы более 5 тыс. человек получили жилье в рамках реновации за год

Больше всего новоселов в 2023-м появилось в районах Измайлово, Восточное Измайлово и Гольяново

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Более 5 тыс. человек на востоке Москвы за прошлый год получили новые квартиры в рамках реализации программы по реновации, сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"С начала действия программы реновации на востоке столицы правообладателями квартир стали более 16,6 тыс. москвичей, из них в прошлом году Департамент городского имущества заключил договоры с 5,2 тыс. горожан. Больше всего новоселов в 2023-м появилось в районах Измайлово, Восточное Измайлово и Гольяново", - сказал министр правительства Москвы, глава департамента Максим Гаман.

Уточняется, что в районе Измайлово ключи от нового жилья получили более 2 тыс. человек, в Восточном Измайлове - 670 жителей и в Гольянове - более 660. В Метрогородке и Северном Измайлове правоустанавливающие документы на квартиры суммарно оформили свыше тысячи горожан.

Сейчас программа реновации в ВАО реализуется в 11 районах из 14. В конце прошлого года к переселению приступили еще более 1,3 тыс. человек из трех районов округа.

"Сейчас в Восточном административном округе расселение затронуло 137 домов, для переселения жителей переданы под заселение 32 новостройки. Современные благоустроенные квартиры получат порядка 19,6 тыс. человек. <…> Больше всего домов, приступивших к переселению в Восточном административном округе, расположено в районе Метрогородок. На сегодня первый этап программы реновации, который рассчитан до конца 2024 года, в ВАО выполнен на 52%", - добавил руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.