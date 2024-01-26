В Новой Москве построят торгово-досуговый центр площадью более 12 тыс. кв. м

Завершить строительство объекта планируется в 2025 году

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Возле деревни Алхимово в Новой Москве построят торгово-досуговый центр по городской программе, площадь объекта составит более 12 тыс. кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В поселении Рязановском вблизи деревни Алхимово в ТиНАО появится торгово-досуговый центр по программе стимулирования создания мест приложения труда. В здании площадью более 12 тыс. кв. м разместятся торговые предприятия, кафе и рестораны. Там появится 423 рабочих места. Завершить строительство планируется в 2025 году", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объект будет расположен в пешей доступности от станции "Силикатная" МЦД-2.

Как добавил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, новый торгово-досуговый центр обеспечит жителей квартала современными общественными пространствами, коммерческой инфраструктурой и, прежде всего, работой рядом с домом. В двухэтажном многофункциональном центре появится офисные помещения площадью 4,1 тыс. кв. м, 5,2 тыс. кв. м выделят для размещения магазинов, 2,6 тыс. кв. м - для заведений общепита. Со второго этажа в теплое время года можно будет выйти на открытую террасу площадью 550 кв. м, где обустроят зоны отдыха и летние кафе.