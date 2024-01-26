В РФ приватизируют более 100 долгостроев из федерального реестра по решению правкомиссии

В федреестре недостроев насчитывается 608 объектов

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Штаб правительственной комиссии по региональному развитию принял управленческие решения по 175 долгостроям, включенным в федеральный реестр, из них 101 объект решено приватизировать. Об этом сообщила пресс-служба Минстроя России.

"Президиумом (штабом) правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации приняты управленческие решения по 175 объектам незавершенного строительства, включенным в федеральный реестр. Из них: 33 объекта снести, 41 - достроить и 101 - приватизировать", - говорится в сообщении.

В федеральном реестре недостроев насчитывается 608 объектов, строительство которых проводилось частично или полностью за счет средств федерального бюджета, рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Гордеев, чьи слова приводит пресс-служба. По его словам, в целом по результатам нескольких заседаний штаба правкомиссии приняты решения в отношении 507 объектов: 102 объекта решено снести, 228 - достроить и 177 - приватизировать.

Работа по формированию реестра и принятию управленческих решений ведется в цифровом формате на базе электронного бюджета. После передачи в 2022 году Минстрою России полномочий по сокращению недостроев, правительством были разработаны новые подходы к управлению незавершенными объектами капитального строительства. Они предусматривают разработку и утверждение нормативной правовой базы, регулирующей механизмы снижения их количества.