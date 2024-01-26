Сбер планирует запустить "зеленую" ипотеку в первом полугодии 2024 года

Отмечается, что "зеленая" ипотека предназначена для покупки жилья, относящегося к экосегменту, что подразумевает особый подход как к процессу проектирования и возведения, так и к дальнейшей эксплуатации зданий

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Сбербанк разрабатывает концепцию "зеленой" ипотеки и планирует ее запуск уже в первом полугодии 2024 года. Об этом журналистам сообщила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова в кулуарах деловой программы дня экологии на выставке-форуме "Россия".

"Сбербанк сейчас разрабатывает концепцию "зеленой" ипотеки для физических лиц. Запуск планируется в первом полугодии 2024 года", - пояснила Завьялова.

Отмечено, что "зеленая" ипотека предназначена для покупки жилья, относящегося к экосегменту. Такое строительство подразумевает особый подход как к процессу проектирования и возведения, так и к дальнейшей эксплуатации зданий.

Реализация ESG-стратегий компаний напрямую вытекает из 17 целей ООН по достижению целей устойчивого развития. ESG - это набор инструментов, которые используют компании. Они ориентированы на экологию (environmental), социальную ответственность (social) и корпоративное управление (governance).

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.