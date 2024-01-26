В РФ в 2023 году запустили проекты почти на 50 млн кв. м. жилья по долевому строительству

Это на 21% больше, чем в 2022 году, отметили в Минстрое

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Площадь запущенных в 2023 году проектов долевого строительства выросла более чем на 20% и составила 49,4 млн кв. м жилья, сообщили в пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ России.

"Объем запусков новых проектов долевого строительства в 2023 году составил 49,4 млн кв. м. Это на 21% больше, чем в прошлом году" - говорится в сообщении.

По мнению заместителя министра Никиты Стасишина, в России наблюдается тенденция сбалансированного развития жилищного строительства, потому что запуски выросли в основном за счет регионов вне топ-10 по объему строящегося жилья.

"Современное комфортное жилье строится на территории всей страны. В результате высоких запусков объем строящегося жилья на конец года, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, достиг 106,1 млн кв. м, это создает задел на будущие периоды", - приводит пресс-служба его комментарий.

По данным Минстроя, за 2023 год выдано 7,4 тыс. разрешений на строительство 50,08 млн кв. м жилья, количество действующих разрешений на строительство составляет 15,4 тыс. штук на почти 158 млн. кв. м жилья. Также обеспечен прирост градостроительного потенциала земельных участков с учетом действующих разрешений на строительство до отметки 438,3 млн. кв. м жилья. Все эти показатели также выше уровня 2022 года.