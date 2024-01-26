Более половины квартир в проблемном ЖК "Троицк Е-39" передали дольщикам

С дольщиками подписано 217 актов приема-передачи квартир

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Дольщикам выдали ключи от 186 из 336 квартир в проблемном ЖК "Троицк Е-39". Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Жилкомплекс возведен в Троицком административном округе по адресу: ул. Текстильщиков, д. 3.

"С дольщиками подписано 217 актов приемки-передачи квартир. Собственникам выданы ключи от 186 квартир. Процесс передачи квартир продолжается. Для оформления акта приема-передачи квартиры дольщикам необходимо иметь полный комплект документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Московского фонда защиты прав дольщиков", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что всего в ЖК "Троицк Е-39" предусмотрено 336 квартир. Процесс передачи квартир был начат в сентябре 2023 года, сразу после получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. "Объект был введен в эксплуатацию в августе 2023 года, после чего он был поставлен на кадастровый учет, что позволило начать процесс передачи квартир собственникам", - добавил глава ведомства.

Жилой комплекс "Троицк Е-39" - один из старейших долгостроев столицы. Его строительство началось в 2003 году, застройщик ЗАО ПСФ "НОРД" был признан банкротом в 2005 году. По решению мэра столицы Сергея Собянина завершением строительства объекта занимался Московский фонд защиты прав дольщиков, работы велись за счет городского бюджета.

Ранее Загрутдинов пояснял, что в соответствии с постановлением правительства Москвы от 27 сентября 2023 года №1785-ПП "О совершенствовании структуры органов исполнительной власти города Москвы" полномочия и функции, связанные с завершением строительства проблемных объектов за счет бюджетных средств, переданы столичному департаменту строительства. В настоящее время силами данного ведомства достраиваются девять проблемных объектов.