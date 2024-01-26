Хуснуллин: градостроительный потенциал Петербурга и области достиг 30 млн кв. м

Вице-премьер отметил, что есть задача к 2030 году выйти на потенциал до 37 млн. кв. м

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Совокупный потенциал нового строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области достиг 30 млн кв. м, и в течение шести лет он увеличится еще почти на четверть. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития агломерации Санкт-Петербурга с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Общий градостроительный потенциал Санкт-Петербургской агломерации сегодня составляет 30 млн кв. м. Это то, что можно строить уже сейчас по утвержденным генеральным планам и по другой строительной документации. Задача к 2030 году выйти на потенциал до 37 млн кв. м", - сказал он.

Хуснуллин напомнил, что по итогам 2023 года в этих двух субъектах РФ было введено в эксплуатацию чуть меньше 8 млн кв. м. "Это получается в расчете на население около 1 м. Наш общий показатель по стране, к которому мы хотим выйти к 2030 году - 0,82 м на человека [по обеспеченности новым жильем]. Агломерация уже этот показатель перешла", - отметил он.

Так, по данным института развития ДОМ.РФ, в 2022 году в Санкт-Петербурге было введено в эксплуатацию почти 3,5 млн кв. м жилья, а в Ленинградской области - почти 7 млн кв. м. Таким образом, совокупно в 2022 году в этих двух регионах было сдано 10,5 млн кв. м нового жилья.

Хуснуллин добавил, что правительство РФ совместно с Минстроем РФ и правительствами регионов предварительно определили приоритетные территории для развития - 20 точек роста и проекты комплексного развития территорий. Суммарно 32 проекта дадут строительный потенциал в 70 млн кв. м жилой и нежилой недвижимости к 2030 году, что позволит переехать в новые дома более 2,5 млн граждан.

В частности, он перечислил проекты развития Свердловского и Заневского городских поселений Ленобласти и круглогодичного курорта Горская.