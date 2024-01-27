В РФ несколько банков перестали принимать заявки на выдачу IT-ипотеки

Сбер и ВТБ снизили объемы выдачи, заявили в ДОМ.РФ

МОСКВА, 27 января. /Корр. ТАСС Александра Рыжкова/. Банки ПСБ Банк, МТС Банк, РНКБ и Банк Санкт-Петербурга перестали принимать заявки на оформление льготной IT-ипотеки, рассказали ТАСС эксперты, а Сбер и ВТБ снизили объемы выдачи. Кредитные организации могли израсходовать лимиты выдачи, заявили в ДОМ.РФ.

"Мы наблюдаем высокий спрос на программу "IT-ипотеки" со ставкой до 5%. <...> К настоящему времени на фоне высокого спроса у некоторых крупных банков действительно заканчиваются лимиты на выдачу кредитов в рамках госпрограммы", - сказала управляющий директор ДОМ.РФ Светлана Некрасова.

Главный эксперт компании "Русипотека", руководитель платформы ipoteka.global Сергей Гордейко предположил, что это пауза в приеме заявок техническая, пока не будут перераспределены или увеличены лимиты на программу. "У нескольких банков закончились лимиты. Например, МТС банк, РНКБ. По всем льготным программам есть у каждого банка лимит кредитования. Выполнили план и ждут увеличения лимита, если правительство выделит", - объяснил он.

Помимо этих двух банков, прием заявок на IT-ипотеку приостановили ПСБ Банк и Банк Санкт-Петербурга, а Сбер и ВТБ существенно снизили объем выдачи, рассказала ТАСС директор по развитию Сделка.рф Ольга Сидоренко. По ее мнению, поведение кредитных организаций может указывать на убыточность программы.

Некрасова, в свою очередь, добавила, что с начала действия IT-ипотеки по ней было выдано более 48 тыс. кредитов на 420 млрд рублей. "В программе 44 банка-участника, и если 1 кредитор отказал в выдаче из-за израсходования лимита, можно обратиться в другой банк", - резюмировала она.