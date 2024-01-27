На юго-западе Москвы в программу реновации включили 520 домов

В них проживают 117,2 тыс. человек

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Около 40 домов уже ввели в эксплуатацию на юго-западе Москвы в рамках реализации программы реновации, всего в программу в округе включено 520 объектов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В Программу реновации на юго-западе Москвы включено 520 домов. В них проживают 117,2 тыс. человек. На сегодня введены 39 новостроек, в строительстве - 16 домов, в проектировании - еще 27", - написал Собянин.

По его словам, вместе с жильем возводят новую социальную инфраструктуру. В районе Южное Бутово был построен детский сад на улице Поляны; запланировано строительство двух школ: в Проектируемом проезде №552 и на улице Маршала Савицкого; новый общественно-физкультурный комплекс появится на улице Брусилова; продолжается строительство спорткомплекса "Максимум" на Остафьевской улице (он готов на 30%) и физкультурно-оздоровительного комплекса на Южнобутовской улице (его готовность - 55%).

В Обручевском районе запланировано строительство" образовательного комплекса в составе школы на 1 тыс. мест и детского сада на 275 детей на улице Обручева; физкультурно-оздоровительного комплекса и офисного здания, перечислил мэр.

"Еще один спорткомплекс планируется построить в районе Коньково", - добавил Собянин.