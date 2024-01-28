В Кузбассе в 2024 году планируют ввести около 1 млн кв. м жилья

В новые квартиры намерены переселить 3 925 человек

КЕМЕРОВО, 28 января. /ТАСС/. Порядка 1 млн кв. м жилья планируется ввести в эксплуатацию в Кемеровской области в 2024 году. При этом в 2023 году введено 900 тыс. кв. м, сообщили ТАСС в правительстве региона со ссылкой на заместителя губернатора Кузбасса по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Глеба Орлова.

"По предварительным подсчетам, за 2023 год в Кузбассе введено 900 тысяч кв. м жилья. В текущем году планируется ввести порядка 1 млн кв. м жилья", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2023 году введено на 14% больше нового жилья в сравнении с показателем 2022 года. Это связано с увеличением объемов строительства благодаря различным региональным и федеральным программам.

Кроме того, в 2023 году по программе переселения граждан из многоквартирных домов, признанных до 1 января 2017 года аварийными, в Кемеровской области новым жильем обеспечены 5,3 тыс. человек, хотя ранее заявлялось о планах переселить 6,5 тыс. человек. В 2024 году планируется переселить 3 925 человек. "Уже подписано соглашение с Фондом развития территорий РФ о досрочном завершении программы в 2024 году", - добавили в правительстве.

Рост жилищного строительства также необходим для решения проблем с обеспечением жильем социально незащищенных категорий граждан, детей-сирот, молодых семей. Программа расселения аварийного жилья в РФ рассчитана на 2019-2025 годы и включена в федеральный проект "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" нацпроекта "Жилье и городская среда". Расселению до 1 сентября 2025 года подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года.