В Госдуму вносят законопроект об увеличении налогового вычета за продажу жилья

В отзыве правительства указывается, что кабмин не поддерживает инициативу, поскольку поступления по НДФЛ формируют существенную часть доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Депутаты от фракции ЛДПР вносят в Госдуму законопроект об увеличении налогового вычета с 1 до 2 млн рублей с получаемой суммы за продажу жилья. Текст проекта и пояснительная записка есть в распоряжении ТАСС.

По действующим нормам вычет в размере 1 млн рублей распространяется на доход, полученный при продаже жилья, тем самым налог на доходы физических лиц (НДФЛ) уплачивается с оставшейся после вычета суммы. Авторы предлагают внести изменения в Налоговый кодекс РФ и еще больше уменьшить налогооблагаемую часть, повысив вычет до 2 млн рублей.

Авторы инициативы отмечают, что размер налогового вычета не менялся с момента его введения. "Очевидно, что данная норма не учитывает реальную ситуацию, складывающуюся на рынке жилья, и не отражает в полной мере действительных затрат на приобретение жилых помещений", - указывают разработчики, поясняя, что за последний пять лет цена одного квадратного метра жилья выросла более чем на 60% на вторичном рынке и более чем на 110% на первичном.

"В связи с этим законопроектом предлагается приблизить размер имущественного налогового вычета к изменившимся экономическим реалиям, для чего увеличить его до двух млн рублей", - говорится в пояснительной записке. Как отмечают разработчики, такое увеличение позволит гражданам получить дополнительные средства при продаже недвижимого имущества.

Глава фракции ЛДПР, лидер партии Леонид Слуцкий заметил, что налоговый вычет при продаже имущества - "механизм хорошо зарекомендовавший себя". "За счет возвращенных средств люди делали ремонт, покупали мебель, вносили средства за ипотеку. Стоимость жилья выросла в разы, поэтому увеличение налогового вычета до двух млн рублей объективно оправдано рыночной ситуацией", - сказал он в беседе с ТАСС.

Вместе с тем в отзыве правительства РФ к законопроекту указывается, что кабмин РФ не поддерживает инициативу, поскольку поступления по НДФЛ формируют существенную часть доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. "При продаже жилых домов, квартир, комнат, садовых домов, земельных участков, а также долей в указанном имуществе налогообложению НДФЛ уже подлежит не полная сумма дохода от такой продажи", - говорится в заключении кабмина РФ.