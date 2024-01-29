Вторую гостиницу в Москве перевели на льготную ставку аренды "рубль за квадратный метр"

Благодаря этому арендатор сможет ежегодно экономить 25 млн рублей

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Вторая гостиница в Москве переведена на льготную ставку аренды по программе "1 рубль за квадратный метр в год" после того, как арендатор выполнил все необходимые требования, сообщила пресс-служба столичного комитета по туризму.

"В середине 2023 года город на 20 лет заключил договор аренды здания на Мироновской улице по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для гостиниц. Уже к концу года арендатор выполнил все необходимые требования и перешел на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год. Благодаря этому он сможет ежегодно экономить 25 млн рублей", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Уточняется, что право на льготную ставку по программе "1 рубль за квадратный метр в год" для гостиничного бизнеса получают инвесторы, которые арендовали и отремонтировали недвижимость, а также выполнили ряд требований: номерной фонд занимает не менее 75% общей площади здания, а сама гостиница прошла классификацию и получила категорию "три звезды", "четыре звезды" или "пять звезд". Как отметил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, которого цитирует пресс-служба, после перехода на льготную ставку инвестор будет платить за аренду здания 474,5 рубля в год в течение всего оставшегося срока договора. "Это уже вторая гостиница в Москве, которая переведена на льготу по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Первым стал отель на улице Зацепе, который уже открыт и принимает гостей", - добавил он.