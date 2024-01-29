В Махачкале заработала горячая линия по незаконному строительству

В городе насчитывается около 200 незаконно построенных многоквартирных домов

МАХАЧКАЛА, 29 января. /ТАСС/. Горячая линия по борьбе с незаконным строительством заработала в Махачкале. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель мэра города Нариман Темуркаев.

"В Махачкале продолжается борьба с незаконным строительством. Для получения горожанами информации о законности того или иного объекта капитального строительства в Управлении архитектуры и градостроительства Махачкалы работает горячая линия по номеру телефона 8 (988) 218-35-04. Узнать о наличии у застройщика правоустанавливающих документов на строительство многоквартирного дома можно по телефону горячей линии с понедельника по пятницу", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе мэрии Махачкалы, в городе около 200 незаконно построенных многоквартирных домов.

"Наряду с выявлением объектов самовольного строительства, специалисты Управления архитектуры и градостроительства города проводят информационно-разъяснительную работу с населением во избежание покупок квартир в незаконно возведенных многоквартирных домах на территории города", - добавили в пресс-службе.

Ранее глава региона Сергей Меликов отметил, что, незаконное строительство стало причиной дефицита энергоснабжения в Махачкале. "Потому что мощности были рассчитаны только на те жилые дома, которые находились в существующем генеральном плане. А домов этих выросло на полторы сотни больше. Источники энергоснабжения, которые не были на эту нагрузку рассчитаны, использовались для подключения незаконно возведенных домов. Отсюда и низкое напряжение в домах, отсюда и частые аварии", - пояснил глава республики.