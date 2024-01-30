В Петербурге аренда квартир может вырасти на 10% в 2024 году

По словам руководителя сервиса "Яндекс Аренда" Романа Жукова, повышенный спрос будет частично компенсировать выход на рынок инвестквартир, купленных за последние несколько лет по льготной ипотеке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 января. /ТАСС/. Арендное жилье в Петербурге может вырасти в цене на 10-15% к концу 2024 года. Об этом сообщил ТАСС руководитель сервиса "Яндекс Аренда" Роман Жуков.

"Высокие ипотечные ставки на вторичном рынке в 2024 году продолжат толкать спрос вверх, что сохранит дисбаланс на рынке аренды в Санкт-Петербурге. В связи с этим к концу года можно ожидать рост средней арендной ставки на 10-15% в самых востребованных сегментах", - сказал он.

При этом, по его словам, повышенный спрос будет частично компенсировать выход на рынок инвестквартир, купленных за последние несколько лет по льготной ипотеке. Также на рынок аренды могут выйти собственники квартир, которым стало сложнее найти покупателей вторички.

"Такая ситуация на рынке аренды Петербурга сохранится, пока сумма ипотечного платежа не приблизится снова к цене аренды квартиры", - отметил эксперт.

Предложение квартир под долгосрочную аренду начало сокращаться с конца февраля 2023 года из-за повышенного спроса. На эту тенденцию еще больше повлияло повышение ключевой ставки Банком России, что сильно увеличило ежемесячный ипотечный платеж при покупке квартиры на вторичном рынке и вызвало очередной рост цен на квартиры в новостройках. Так, к началу августа число предложений арендных квартир в Петербурге сократилось на 60%. Одновременно начали расти арендные ставки - за вторую половину 2023 года средняя цена однокомнатной квартиры увеличилась с 25 до 33 тыс. рублей.

Однако в начале года ситуация немного стала меняться в обратную сторону. По итогам января 2024 года предложение квартир увеличилось на 20%, а средняя цена аренды однушки снизилась до 32 тыс. рублей.