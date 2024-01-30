ЦБ рассчитывает на пересмотр условий льготной ипотеки в пользу адресности в 2024 году

Директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов подчеркнул, что льготная ипотека сейчас доступна практически каждому заемщику

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Банк России рассчитывает на пересмотр условий льготных ипотечных программ в пользу адресности уже в 2024 году, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

"Надеемся, что в этом году условия будут пересмотрены и вся эта конфигурация льготных программ будет существенным образом переработана в пользу адресных, целевых программ", - сказал он.

Данилов подчеркнул, что льготная ипотека сейчас доступна практически каждому заемщику.