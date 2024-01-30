ЦБ не видит отрицательных доходностей банков по льготным ипотечным программам

При этом, по словам директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова, сейчас доходность у кредитных организаций упала

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. ЦБ РФ не фиксирует отрицательных доходностей банков по льготным ипотечным программам, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

"Доходность этих программ [льготных ипотечных] до ужесточения со стороны правительства была сильно больше, особенно для ряда банков, сильно выше 20%. Банки были "в шоколаде". Сейчас доходность у них упала, но пока в наших расчетах, в тех расчетах, которые мы видим, я не вижу отрицательной доходности с учетом тех корректировок, о которых я сказал", - отметил Данилов.