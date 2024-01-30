Мишустин сообщил о введении в РФ за 2023 год рекордных 110 млн кв. м жилья

Премьер-министр отметил, что ипотечные кредиты по ставке 6% годовых получили около 800 тыс. родителей с детьми

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Более 110 млн кв. м жилья было введено в России за 2023 год, это рекордный показатель за всю историю, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии по национальным целям развития.

"В прошлом году введено более 110 кв. м [жилья] - это 90% от плана на 2030 [год], рекордный показатель за всю историю Российской Федерации как по многоквартирным, так и по индивидуальным домам", - рассказал председатель правительства.

"Улучшились условия проживания 4 млн 300 тыс. семей, - уточнил он. - Порядка 670 тыс. человек переселены из непригодного для проживания жилищного фонда, примерно треть из них - в прошлом году".

Мишустин отметил, что ипотечные кредиты по ставке 6% годовых получили около 800 тыс. родителей с детьми, "причем больше половины из них - в прошлом году, что подтверждает востребованность данной меры".

По словам премьера, "за 5 лет произошли существенные изменения в сфере повышения комфортности": благоустроено 65 тыс. дворовых и общественных территорий, среди которых набережные и центральные площади. При этом на 2023 год приходится благоустройство 10 тыс. таких пространств.

"В целом запланированный в национальном проекте результат достигнут досрочно", - резюмировал Мишустин.