В Югре в 2024 году намерены увеличить ввод жилья до 1 млн кв. м

В регионе уже сформировали помесячные планы-графики для достижения показателя

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 января. /ТАСС/. Ханты-Мансийский автономный округ планирует по итогам 2024 года ввести в эксплуатацию более 1 млн кв. м жилья, что на 4,6% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает департамент внутренней политики Югры.

"В этом году планируется ввести в эксплуатацию не менее 1 млн кв. м жилья. Это позволит улучшить жилищные условия и качество жизни еще большему числу югорчан", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры совместно с муниципальными образованиями региона и службой жилстройнадзора уже сформированы помесячные планы-графики по вводу жилья в 2024 году.

По итогам 2023 года в Югре ввели 955,3 тыс. кв. м жилья, что на 8,8% больше, чем в 2022 году, когда ввели 878 тыс. кв. м жилья. Также в 2023 году в регионе построили 307 многоквартирных домов, из аварийного фонда в новостройки переехали более 10 тыс. человек.

В регионе с 2019 года расселили более 700 тыс. кв. м аварийного жилья. Улучшили свои жилищные условия более 16 тыс. семей, в том числе семьи участников специальной военной операции.

Одна из ключевых задач нацпроекта "Жилье и городская среда" - повышение комфорта городской среды. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно. Нацпроекты реализуются по решению президента России Владимира Путина с 2019 года.