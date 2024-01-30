Объем выданной ипотеки с господдержкой в России удвоился в 2023 году

Он достиг 4,7 трлн рублей, говорится в материалах ЦБ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Объем выданных в РФ в 2023 году ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) с государственной поддержкой увеличился в два раза по сравнению с 2022 годом, до 4,7 трлн рублей. Об этом говорится в материалах ЦБ РФ.

"2023 год стал рекордным по выдаче ИЖК с господдержкой: было предоставлено льготных кредитов на сумму 4,7 трлн рублей, что составляет больше половины - 60,8% общего объема ИЖК", - говорится в докладе. В 2022 году по государственным программам были оформлены кредиты на 2,3 трлн рублей, отметили в Банке России.

Всего в 2023 году было выдано 2 млн ипотек на сумму 7,8 трлн рублей, что в 1,5 раза выше результата 2022 года, напомнили в регуляторе. Доля ипотеки в общем объеме оформленных физическим лицам в 2023 году кредитов выросла до 29,8% против 26,8% в 2022 году.

При этом классического для декабря всплеска спроса на этом рынке в минувшем году не фиксировалось. "Это может объясняться как повышенной активностью в августе - ноябре 2023 года, так и снижением спроса заемщиков в условиях роста процентных ставок по рыночным предложениям банков. <...> Кредитные организации предоставили в декабре 2023 года 196,9 тыс. рублевых ИЖК на сумму 785,5 млрд рублей, за месяц плюс 4,1% и плюс 8,2% по количеству и объему соответственно", - отметили в ЦБ РФ.

Однако выдачи кредитов по программам с господдержкой в декабре 2023 года продемонстрировали серьезный рост: по сравнению с ноябрем они увеличились на 21%, до 657,9 млрд рублей, и заняли в совокупном объеме 83,8%. В регуляторе предположили, что заемщики стремились получить ипотеку с господдержкой до ужесточения ее условий.