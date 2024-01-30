В Зеленограде в 2023 году демонтировали более 19 тыс. кв. м самостроя

Также в городе пресекли пять фактов возведения незаконных строений на начальном этапе

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Столичная госинспекция по недвижимости в 2023 году ликвидировала более 500 незаконных построек в Зеленоградском административном округе. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Инспекторы зафиксировали 421 нарушение в имущественно-земельной сфере: 388 - в области землепользования, 33 - при использовании городских нежилых помещений. Большая часть земельных нарушений - 40,4% - связана с нецелевым использованием, 31,6% - с использованием участков без документов, 19,2% - с захламлением земель.

"Город большое внимание уделяет порядку в имущественно-земельной сфере. Мы пресекаем нарушения при использовании объектов недвижимости и освобождаем земельные участки от самостроя, в том числе на территории Зеленограда. За год здесь выявили 638 объектов самовольного строительства общей площадью 37,7 тыс. кв. м. Кроме того, 525 незаконных строений площадью более 19 тыс. кв. м уже демонтировали. Также инспекторы пресекли пять фактов возведения самостроя на начальном этапе", - сказал Бобров, слова которого приводит пресс-служба госинспекции.

Отмечается, что для более эффективного выявления нарушений инспекция применяет современные технологии и средства контроля: квадрокоптеры, искусственный интеллект, автоматизированные алгоритмы. "Например, автоматизированные алгоритмы помогают распознавать самозахват земель и вычислять объекты с признаками самовольной постройки. В этом случае они проверяют наличие необходимой документации, сравнивают разрешенное и фактическое использование земельных участков и другие параметры из информационных систем", - добавили в пресс-службе.