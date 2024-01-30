Почти 430 домов проектируют и строят по программе реновации в Москве

В городе проектируется 208 домов на 4,09 млн кв. м и строится 221 дом площадью 4,16 млн кв. м

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Строительство 304 жилых домов завершено в Москве в рамках программы реновации, еще 429 домов проектируется и строится. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Программа реновации набрала ход. С момента старта программы подобрано 602 площадки, на которых появится 9,9 млн кв. м жилья. На сегодня уже построено и введено в эксплуатацию 304 дома площадью 4,3 млн кв. м. Такие темпы работ позволили переселить в комфортное и качественное жилье более 150 тыс. горожан", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что в настоящее время проектируется 208 домов на 4,09 млн кв. м и строится 221 дом площадью 4,16 млн кв. м.

Ранее мэр Сергей Собянин поручил существенно ускорить темпы ввода в эксплуатацию жилья по программе реновации. По его словам, в планах столицы на 2024 год - ввод более 1,5 млн кв. м нового жилья и начать переселение более 50 тыс. жителей домов. Через три-четыре года - на пике программы - планируется переселять порядка 80 тыс. человек в год.

Как отмечают в мэрии, столица является одним из регионов-лидеров по темпам и объемам строительства. За последние пять лет в рамках регионального проекта "Жилье" нацпроекта "Жилье и городская среда" объем строительства ввода жилья в Москве вырос с 3 млн кв. м до 5-7 млн кв. м в год. По итогам прошлого года было возведено порядка 6,8 млн кв. м жилых площадей.