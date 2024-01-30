В Москве за 13 лет решили проблемы более 660 долгостроев

На 206 площадках конструкции демонтировали, территории привели в порядок и благоустроили

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Вопросы по 662 объектам незавершенного строительства решены в Москве с 2011 года. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Мы уделяем большое внимание работе с объектами незавершенного строительства и, начиная с 2011 года, были решены вопросы по 662 долгостроям. В том числе, ввели в эксплуатацию 191 объект и возобновили работы на 265 площадках", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что на 206 площадках конструкции демонтированы, территории приведены в порядок и благоустроены.

"Только за прошлый год были решены проблемы 33 долгостроев, восемь из них введены в эксплуатацию, к примеру, комплекс зданий Московской дорожной технической школы по адресу: 3-й проезд Подбельского, вл. 26", - отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Он добавил, что за прошлый год по 13 объектам возобновлено строительство. "Например, многофункциональный культурно-досуговый центр на Грина, 1 или реконструкция корпусов Московского государственного института индустрии туризма на Кронштадтском бульваре, вл. 43А - это объекты городского заказа, за счет инвестиционных средств возобновлены работы в квартале №5 Китай-города со строительством многофункционального комплекса на Никольской улице", - уточнил Левкин.

По его словам, также 12 территорий, где раньше находились долгострои, приведены в порядок и благоустроены. "Ликвидация объектов незавершенного строительства ведется в рамках созданной в 2011 году по поручению мэра Москвы Сергея Собянина оперативной группы", - заключил руководитель департамента.