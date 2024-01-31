В Петропавловске-Камчатском началось строительство жилого микрорайона на 5 тыс. человек

Планируется, что все дома будут построены с видом на вулканы Корякский, Авачинский и Козельский

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 января. /ТАСС/. Строительство микрорайона "Северный" началось в Петропавловске-Камчатском в рамках реновации краевой столицы полуострова. В новые квартиры заедут порядка пяти тысяч человек, написал в Telegram-канале глава Камчатки Владимир Солодов.

"Начинаем строительство нового микрорайона "Северный" в Петропавловске-Камчатском - застройщик вышел на площадку. Эта работа - часть мастер-плана, который мы реализуем по поручению президента и при поддержке Министерства развития Дальнего Востока и Арктики. Сейчас здесь идет подготовка площадки под фундаменты, выборка плохих грунтов, прокладка дорог, установка технологического оборудования", - написал Солодов.

Все дома будут построены с видом на вулканы Корякский, Авачинский и Козельский.

Как сообщили ТАСС в краевом Минстрое, в регионе наращивается строительство жилья. В 2023 году было введено 82 тыс. кв. м. Но новостроек не хватает, чтобы все жители могли воспользоваться программой "Дальневосточная ипотека", главным условием которой является приобретение квартиры на первичном рынке.