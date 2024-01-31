В Госдуму внесут законопроект об упрощенной регистрации домов на несколько семей

В частности, речь идет о постройках советского периода

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Законопроект об упрощенной регистрации домов, поделенных для проживания нескольких семей, в ближайшее время будет внесен в Госдуму. Речь, в частности, идет о постройках советского периода, сообщил журналистам глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Я хотел бы также сказать, что "Единая Россия" и мы, в частности, занимаемся расширением этой дачной амнистии. Мы буквально на днях будем вносить также упрощение регистрации таких объектов, как вы знаете, [которые] особенно были [распространены] в 60-е, 70-е годы, [это] дома на две семьи или на три семьи", - пояснил он.

По словам Крашенинникова, также предлагается ввести упрощенный порядок для бань и сараев. "Вы знаете, что некоторое время назад существовал такой орган, как БТИ (бюро технической инвентаризации - прим. ТАСС). И, соответственно, часть таких объектов, как бани, сараи и какие-то летние кухни, была зарегистрирована в БТИ. Но сейчас, чтобы все это зарегистрировать, учесть и, соответственно, дать возможность совершать сделки, нужно все это проходить заранее. Мы считаем, что этого делать нельзя, поэтому мы будем предлагать также упрощенный порядок. И тем самым мы упростим жизнь нашим гражданам, которые захотят, с одной стороны, быть защищены по этим объектам, с другой стороны, если они захотят осуществить сделки, чтобы такая возможность была", - добавил глава комитета.

Крашенинников отметил, что сейчас по дачной амнистии - упрощенному порядку регистрации имущества - уже зарегистрировано более 15 млн объектов.

Дачная амнистия для жилых и садовых домов ранее была продлена до 1 марта 2031 года. 31 января Госдума рассмотрит в третьем чтении проект о продлении до 1 марта 2031 года дачной амнистии для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования СНТ, возведенных до 2004 года.