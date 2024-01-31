В Москве построили 15 новостроек на месте снесенных по реновации старых домов

Из них 10 уже передали под заселение

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Власти Москвы ввели в эксплуатацию 15 новостроек, построенных на месте снесенных по программе реновации жилых домов, 10 из них уже передали под заселение, сообщила пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"Более 350 расселенных домов демонтированы по программе реновации, на их месте планируется или ведется строительство нового жилья и сопутствующей инфраструктуры. При этом на данный момент 15 новостроек на месте сноса уже введены в эксплуатацию", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин, возведенные на месте сноса дома находятся в 12 районах в шести административных округах. "Из них 10 уже передано под заселение. Так, на юго-западе столицы таких новостроек насчитывается уже четыре", - цитирует его пресс-служба.

Левкин отметил, что всего сейчас на месте ранее снесенных по реновации домов возводится 108 новостроек общей площадью квартир почти 2 млн кв. м.

Программа реновации жилищного фонда в Москве была утверждена в августе 2017 года. Она касается около 1 млн москвичей и предусматривает расселение 5 175 домов. В 2023 году в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тыс. человек, добавили в департаменте.