В ГД одобрили законопроект о праве отказаться от доли в жилье, купленном за маткапитал

Также инициатива дает возможность продать приобретенное в кредит на средства маткапитала жилье для покупки нового, если оно больше по площади или дороже по кадастровой стоимости

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства одобрил к первому чтению законопроект о праве совершеннолетних детей отказаться от доли в квартире, приобретенной с использованием средств материнского капитала.

Документ был внесен в июле 2023 года группой депутатов во главе с заместителем председателя комитета Татьяной Буцкой и сенатором Ольгой Забраловой. Предлагается внести изменения в закон "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей".

Согласно существующему закону, граждане обязаны оформлять приобретенную на средства маткапитала жилплощадь в общую собственность владельца сертификата, супруга или супруги владельца сертификата и всех их детей. Однако совершеннолетние дети и супруг владельца сертификата не имеют возможности отказаться от своей доли, что противоречит нормам Гражданского кодекса РФ, говорится в пояснительной записке к документу. Законопроектом предлагается закрепить за совершеннолетними детьми и супругом лица, получившего сертификат, возможность отказаться от доли в приобретенном помещении.

Также законопроект дает возможность продать приобретенное в кредит на средства маткапитала жилье для покупки нового, если оно больше по площади или дороже по кадастровой стоимости. При этом сохраняется обязанность оформить новое помещение в общую собственность. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, в настоящее время граждане, направившие средства маткапитала на погашение кредита, не могут продать квартиру, чтобы купить другую.

По действующему законодательству они должны сначала погасить кредит, наделить всех долями в квартире и только после этого ее продавать. "Необходимость осуществить процедуры погашения кредита и выделения долей приводит к затягиванию сделок и вынуждает продавать недвижимость по цене ниже рыночной", - добавили авторы документа.

Кроме того, законопроектом уточняются сроки, в которые получивший сертификат гражданин обязан оформить жилое помещение в общую собственность. Согласно документу, сделать это необходимо в течение шести месяцев после покупки жилья, после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального строительства, после выплаты кредита, после подписания передаточного акта участнику долевого строительства или после получения кадастрового паспорта построенного объекта ИЖС.