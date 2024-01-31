Госдума приняла закон о продлении дачной амнистии для общих построек СНТ

Согласно документу, срок амнистии предлагается продлить до 1 марта 2031 года

МОСКВА, 31 января. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла закон о продлении до 1 марта 2031 года так называемой дачной амнистии - упрощенного порядка регистрации имущества - для зданий и сооружений, относящихся к имуществу общего пользования СНТ и возведенных до 2004 года.

Документом вносятся изменения в закон "О государственной регистрации недвижимости", по которым срок амнистии предлагается продлить до 1 марта 2031 года. Сейчас срок установлен до 1 января 2024 года. В пояснительной записке указано, что "не всеми садоводческими и огородническими некоммерческими товариществами была реализована возможность по оформлению прав в упрощенном порядке на такие объекты, в том числе в связи отсутствием оформленных прав на земельные участки, на которых такие объекты расположены".

Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.